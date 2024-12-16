قوانين في الحياة

من حقوق الإخوة على بعضهم

لا يفوتنا في معالجة هذا الموضوع أن نقدم أهم الحقوق التي تحب على كل أخ وأخت هدفهم بر الوالدين والإحسان. ونيل مقام في جنة الرحمان، وهي حقوق على كل حال كثيرة، نذكر أهمها:

1- الإحسان إليه والتلطف في التعامل معه، ولنا في ذلك قدوة في رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في قصته مع أخته من الرضاع الشيماء بنت الحارث رضي الله عنها. حينما قدمت إليه بعد انقطاع طويل فماذا فعل رسول الله؟ بسط لها رداءه وأجلسها عليه. وخيرها فقال لها: إن أحببت الإقامة فعندي محببة مكرمة وإن أحببت أمتعك فترجعي إلى قومك؟. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي، فأعطاها رسول الله ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء.

2- الدعاء: “قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ”، يقول في مقام آخر: “وَأَخِى هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرسِلهُ مَعِىَ رِدًا يُصَدِّقُنِى إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ” ويقول تعالى: “قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى”

ويقول بعض السلف: ((ليس أحد أعظم منة على أخيه، من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه. حتى جعله الله نبيا ورسولا))

فهل جعلت نصيبا من دعائك لإخوانك وأخواتك..؟

3- التغافر والتسامح والتماس العذر عند وقوع الخطأ من الأخ على أخيه أو أخته، فالحياة تعتريها مصاعب ومنعطفات. غالبا ما تتباين فيها وجهات النظر، فلا يكن ذلك مدخلا للشيطان للتحريش والتفريق، وتضخيم القضية الخلافية. ولنا عبرة بقصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته وما حصل منهم من حسد. واعتداء عرض يوسف للموت وللسجن وللفتنة وللابتلاء الشديد إلا أنه صبر وقال لهم:. “لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” فهل نعفو كما عفى يوسف؟

فمن المؤسف أن من الإخوة من تمر عليه الأيام والشهور بل والسنين وهو لم يسلم على أخيه أو أخته إما تهاونا وعدم مبالاة. أو لاختلاف على مال.

ألا ليتذكر كل هاجر وقاطع أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم..

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