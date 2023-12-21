من خلال تشكيلها المتميزة OLED وNanoCell.. “إل جي” الجزائر تُحدث ثورة في تجربة التلفزيون

تفخر شركة “إل جي” الجزائر، الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الكهرومنزلية. بتقديم تشكيلتها الأساسية من أجهزة التلفزيون التي تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية.

وخلال لقاء مع وسائل الإعلام نظم مؤخرًا في الجزائر العاصمة، كشف مسؤولو “إل جي”. عن التشكيلة المتميزة التي تشمل تلفزيونات OLED، NanoCell وUHD وكانت الفرصة مواتية للكشف عن تشكيلة QNED القادمة.

ومنذ البداية، كان التركيز على مجموعة تلفزيونات OLED من “إل جي” والتي حققت نجاحًا باهرًا، حيث كانت الشركة الرائدة بلا منازع في مجال الابتكار التكنولوجي في المعارض التجارية الدولية لمدة عشر سنوات متتالية. كما فازت أيضًا بجوائز الابتكار CES لفترة تسعة سنوات متتالية منذ عام 2014 وبجائزة EISA لأفضل منتج لمدة 11 عشر سنة متتالية منذ عام 2012.

LG OLED: إعادة تعريف التميز التكنولوجي

وكنتيجة لعدة سنوات من البحث والتطوير، يوفر تلفزيون LG OLED، المتوفر بمقاس 65 و55 بوصة، عدة خصائص مبتكرة. ويتميز بنظام تصوير استثنائي، الذكاء الإصطناعي، وبكسلات ذاتية الانبعاث، مع معالج α9 Gen5 AI. ونظام تشغيل WebOS المحسّن، وبالتالي فهو يوفر تجربة غامرة لا مثيل لها.

كما يتميز تلفزيون LG OLED بجودة ألوان سوداء استثنائية وألوان واقعية بشكل لافت للنظر مع تباين لا نهائي. وذلك بفضل تقنية OLED التي تستخدم وحدات البكسل ذاتية الإضاءة. كما تم اعتماد التلفاز من HDMI 2.1. و يضمن وضوحًا وعمقًا لا مثيل لهما للصورة، ويأتي متوافق مع محتوى Dolby Vision وDolby Atmos وDobly Vision Gaming 4K بتردد 120 هرتز. ويلبي احتياجات عشاق ألعاب الفيديو مع وقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية، كما يتوافق مع NVIDIA G-Sync ودعم AMD FreeSync Premium وVRR.

LG NanoCell: تجربة سمعية وبصرية استثنائية

كما تم التطرق خلال اللقاء مع وسائل الإعلام، لتقنية LG NanoCell ، والتي تتميز بجودة صورة استثنائية وميزات مبتكرة. وبفضل معالجه الدقيق من الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتقنية NanoCell. يمكنك ضمان الحصول على ألوان حية وواقعية مع اتساق بنسبة 100%، حتى في الزوايا الواسعة.

كما تستخدم تقنية NanoCell من “إل جي” مرشحًا للجسيمات النانوية بحجم 1 نانومتر تقريبًا، مدمجًا في لوحة LCD. لامتصاص موجات الضوء غير المرغوب فيها. ويسمح هذا الأسلوب بإنشاء ألوان أكثر حيوية وواقعية. مع فروق دقيقة، وبالتالي توفير جودة صورة أفضل. ويتم إعادة إنتاج الألوان بشكل نقي. مما يضمن الاتساق بنسبة 100%، ويضمن درجات ألوان غنية وصورة دقيقة، حتى عند مشاهدتها من زوايا واسعة.

وقد تم تجهيز LG Nanocell بميزات محددة تهدف إلى تزويد المستخدمين بجودة الصورة التي يرغب فيها منتجو الأفلام. و تعمل ميزة ™ FILMMAKER MODE على تعطيل تجانس الحركة. مع الحفاظ على نسب العرض إلى الارتفاع الأصلية والألوان ومعدلات الإطارات. وهذا يضمن تجربة بصرية أصيلة، وفية للرؤية الفنية الأولية.

عقد من تطور نظام WebOS

يعمل نظام التشغيل webOS 23، الذي تم تطويره على مدى عشر سنوات، على تبسيط تجربة المستخدم. من خلال تجميع التطبيقات المفضلة حسب الموضوع. مما يوفر تنقلًا أكثر سلاسة وتخصيصًا. وعززت هذه السنوات من تطور webOS. الذي بدأ في عام 2014 وبلغ ذروته في الإصدار الأحدث في عام 2023، مكانة webOS 23 باعتباره منصة التلفزيون الرائدة في العالم.

البطاقات السريعة الموجودة على نظام التشغيل webOS 23 تسمح بالجمع بين التطبيقات المفضلة للمستخدمين حسب الموضوع. سواء كانت مخصصة للرياضة، الموسيقى، أو الألعاب. وبالتالي توفر تنقلًا أكثر مرونة وتخصيصًا. وتعمل هذه الميزة المبتكرة على تعزيز إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام لنظام التشغيل webOS 23. مما يعزز مكانته كرائد بلا منازع في مشهد المنصات الخاصة بالتلفزيونات.

LG QNED: التطور القادم

كما أعلنت “إل جي” أيضًا عن مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفاز، LG QNED، بتوسيع كامل. وتعد بتجربة بصرية طبيعية وواضحة بفضل خوارزميات التعلم العميق. وبفضل معالج الجيل السادس α7 4K AI والتصميم النحيف، توفر LG QNED مزيجًا مثاليًا من الترفيه والأداء والأناقة.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس”:

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي. بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم. وتجاربهم الجديدة من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة. من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل.

وطورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”.

هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.