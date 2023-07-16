من خلال تقديم مبلغ 150 مليون دينار.. كل التفاصيل عن تمويل مشاريع المؤسسات الناشئة للطلبة

كشف ياسين وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عن المبالغ التي يتم بها تمويل أصحاب الأفكار المبتكرة المتخرجين من الجامعات والمتحصلين على وسم لابل.

وقال الوزير الذي تم استضافته بالتلفزيون العمومي أن التمويل يتم عن طريق العديد من الفروع حيث يتم تمويل أصحاب المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة بقيمة 150 مليون دينار، جزائري من الصندوق الوطني للشركات الناشئة، ويتم التمويل بصيغة رأس مال المخاطر الذي لديه قابلية لتحمل المخاطر الاقتصادية الناجمة.

وقال الوزير أن هذا الصندوق يدخل كشريك في رأس المال الشركة، وهي الطريقة الجديدة المستحدثة لمرافقة أصحاب المشاريع والوقوع في نفس أخطاء التمويلات الماضية.

وقال الوزير أن هذا الصندوق يصل رأس ماله إلى 2.4 مليار دينار جزائري ،ويقوم بتسيير الصناديق الولائية للاستثمار بقيمة مليار دينار في كل ولاية أي بمجموع أكثر من 60 مليار دينار.

كما قال الوزير انه هناك قنوات تمويل اخرى تتمثل في وكالة دعم وتنمية المقاولاتية التي خضعت لتغييرات جذرية وأصبحت مرافقة للطلبة وتوفر التمويل لأصحاب المؤسسات المصغرة ،الذي يتم تمويلهم بقيمة 10 ملايين دينار.

وأضاف الوزير أن هذه الوكالة تقدم قروض للشركات المصغرة ،وتمكنهم من الحصول على قروض بنكية بطريقة أسهل.

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