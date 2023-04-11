من خلال مبادرتها “تحلى اللمة”.. تلتزم شركة هنكل الجزائر بالقيام بحملات تضامنية خلال رمضان

تجدد شركة هنكل الجزائر مبادرتها التضامنية “تحلى اللمة” التي تحملها علامتها التجارية بريل ازيس في النسخة التاسعة بمناسبة الشهر الكريم. مرة أخرى تقوم شركة هنكل الجزائر بالتعاون مع جمعيات خيرية محلية بتوزيع وجبات الطعام في جميع أنحاء البلاد طوال شهر رمضان.

تحت شعار “الخير يلمنا” تجدد شركة هنكل الجزائر التزامها المجتمعي من خلال توزيع أكثر من 7000 وجبة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية .في العديد من ولايات البلاد مثل وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة.

كما يقوم متطوعون من عدة مدن ومنهم موظفو شركة هنكل الجزائر بإعداد وجبات الطعام. هذه المناسبات هي فرصة للاحتفال بشهر رمضان الكريم ونشر الود وروح المشاركة والتعاون.

كما صرح الهادي محمد حمة، مدير التسويق في شركة هنكل الجزائر بهذه المناسبة: ” يعد التضامن والمشاركة من القيم الأساسية لشركة هنكل الجزائر. ولهذا السبب نحن جد فخورون بالتزامنا بمبادرة ” تحلى اللمة “. التي أصبحت من التقاليد الخاصة بعلامة بريل إيزيس. نحن سعداء جدا لتمكننا من تقديم المساعدة وكذا إدخال الفرحة لقلوب الاشخاص. الذين هم في أمس الحاجة إليها خلال هذا الشهر المبارك، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم المجتمع الجزائري، خلال شهر رمضان وطوال العام “.

بفضل هذه المبادرة وعلى مر السنين تم توزيع أكثر من 300.000 وجبة على الأسر المتاوضعة في جميع أنحاء التراب الوطني.

على مدار أكثر من 20 عامًا من التواجد في الجزائر لا تزال شركة هنكل محافظة على مكانتها الاقتصادية. والتزامها بالعمل الاجتماعي التطوعي وذلك من خلال العديد من المبادرات التضامنية والمدنية التي تقوم بها.

معلومات حول شركة هنكل

بفضل علاماتها التجارية وابتكاراتها وتقنياتها، تحتل شركة هنكل مناصب قيادية في عدة أسواق حول العالم. وخاصة في قطاعي المنتجات الصناعية والاستهلاكية.

حيث يعد قطاع أعمال تكنولوجيا المواد اللاصقة رائدًا عالميًا في توفير المواد اللاصقة والمانعة للتسرب والطلاءات الوظيفية. في جميع أنحاء العالم. أقوى العلامات التجارية للشركة هي Loctite وPersil وSchwarzkopf. في السنة المالية 2021.

كما سجلت شركة هنكل مبيعات تزيد عن 20 مليار يورو وسجلت دخلًا تشغيليًا معدلًا يقارب 2.7 مليار يورو. كما يتم إدراج أسهم شركة هنكل في مؤشر DAX للبورصة الألمانية.

لطالما اهتمت هنكل بالاستدامة ولديها استراتيجية استدامة واضحة بأهداف ملموسة. تأسست شركة هنكل عام 1876، ولديها اليوم أكثر من 50.000 موظف حول العالم، متحدون جميعًا بنفس ثقافة الشركة القوية. ونفس القيم ونفس الهدف المشترك: “حب الريادة في قلوبنا من أجل خير الأجيال القادمة.