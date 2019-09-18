من دون نجومه..البياسجي يسحق الريال في إفتتاح مباريات الأبطال

مني ريال مدريد الإسباني بخسارة ثقيلة على يد مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الأولى لدوري الأبطال.

وعلى ملعب حديقة الأمراء بباريس، تمكن دي ماريا من تنصيب نفسه نجما للقاء فوق العادة، اين كان في يومه وساهم في فوز “البياسجي”.

وسجل لاعب بنفيكا السابق ثنائية للفريق الفرنسي في الدقيقتين 14 و33 على التوالي، معوضا بذلك غياب الثلاثي نيمار مبابي وكافاني.

فيما سجل زميله البلجيكي توماس مونيير الهدف الثالث في الدقيقة الـ90+1.

وجاءت بقية النتائج من الجولة الأولى لمباريات دوري الأبطال كالتالي: