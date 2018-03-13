من سلك التعليم تحتاج الشهم المستقيم

من إحدى مدن غرب البلاد، تنحدر شابة لم يسبق لها الزواج، في الـ 33 من العمر، موظفة مستقرة في مؤسسة تربوية، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تسعى من أجل الاقتران على سنة الله ونبيه المختار ، مع رجل تحقق معه الأحلام ويكون لها السند والدعم على مدى الأيام، سنه يتراوح ما بين 33 إلى 45 عاما.

لا تمانع إنّ كان أرملا أو مطلقا، تشترط أن يكون عاملا مستقرا وترضى الإقامة مع أهله، في غرب أو وسط البلادـ تعده بالمودة والوفاء.

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الرقم السّرّي:30

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