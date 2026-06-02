من سيول.. عطاف يستعرض تطور علاقات التعاون بين الجزائر وروندا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بسيول، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا الشقيقة، أوليفييه جان باتريك ندوهونغيريه، وهذا على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية.

‎وحسب بيان لوزارة الخارجية، سمح اللقاء باستعراض التطور الذي تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر ورواندا. بمختلف أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وذلك في سياق تنفيذ القرارات الهامة. التي اتخذها قائدا البلدين الشقيقين شهر جوان الماضي بالجزائر.

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا والملفات المطروحة على الصعيد الإفريقي. وتبادلا التحاليل بخصوص الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين، بكل من الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى.

