من شركة لناشئة إلى الجماهيرية.. realme يتجاوز 200 مليون شحنة عالمية!

أعلنت Realme ، العلامة التجارية الأسرع نموا للهواتف الذكية في العالم ، رسميا أن شحنات هواتفها الذكية في جميع أنحاء العالم قد تجاوزت 200 مليون وحدة! منذ وصولها إلى 100 مليون مبيعات في عام 2021 ، واصلت realme تحقيق قفزات إلى الأمام مع النمو رغم كل الصعاب ، لتصبح خامس أسرع علامة تجارية تصل إلى 200 مليون شحنة وتنضم رسميا إلى نخبة “نادي 200 مليون” على الساحة الدولية. في سوق تنافسية بشكل متزايد ، تحرز realme تقدما لا مثيل لها ، وتؤدي باستمرار “معجزات ضد التيار”.

من المحيط الأحمر إلى الأرقام القياسية ، تنضم realme رسميا إلى نخبة “نادي 200 مليون” على الساحة الدولية

منذ ظهورها في السوق العالمية المشبعة للغاية في عام 2018 ، والتي تضم أكثر من 701 علامة تجارية للهواتف الذكية وتسلسل هرمي مستقر للعلامات التجارية الرائدة ، كافحت realme لاستكشاف السوق العالمية ، لكنها الآن رسخت نفسها بثبات. تلتزم realme بتقديم تجارب متفوقة للشباب في جميع أنحاء العالم ، وكانت من بين أفضل عشرة بائعين في العالم لمدة خمس سنوات متتالية ، ورسخت مكانتها كشركة رائدة في السوق.

من خلال ابتكار المنتجات ورؤى المستهلكين المتعمقة ، واصلت realme إنشاء أساطير البيع بالتجزئة. استغرق الأمر 37 شهرا فقط للوصول إلى 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، مما سمح لها باكتساب وعي واسع النطاق وبدء المرحلة التالية من نموها. في عام 2022 ، قدمت realme استراتيجية “ببساطة أفضل” ، مع التركيز على الموارد الفائقة لتقديم تجارب منتجات متطورة. من خلال تبسيط خط إنتاجها ، تركز realme على سلسلة GT و Number. في عام 2023 ، أطلقت العلامة التجارية استراتيجيتها “ببساطة أفضل” ، مما يضمن أن كل جيل من المنتجات العالمية مجهز بأحدث التقنيات ، مما يضع realme في قمة الصناعة. تهدف هذه الاستراتيجية ، القائمة على التصميم والأداء والخبرة ، إلى تزويد المستخدمين بأحدث التقنيات والتصميم وتجربة الأداء. تواصل realme أيضا الاستثمار في البحث والتطوير ، وإنشاء معهد Realme العالمي لتكنولوجيا القفزة إلى الأمام ، والذي يركز على التقنيات المتقدمة في أربعة مجالات رئيسية: العرض والتصوير الفوتوغرافي والألعاب والشحن.

على الرغم من تقلص سوق الهواتف الذكية العالمي على مدار العامين الماضيين ، حافظت realme على نمو صحي وثابت ، حتى في مواجهة المنافسة في السوق والضغط من البيئة الخارجية. وقد ساعدت منتجاتها ذات التفكير المستقبلي على تأسيس حضور قوي في معظم مناطق العالم، مما جعل realme فاعلا رئيسيا في الأسواق الناشئة، مع حصة سوقية في الأسواق الناشئة تبلغ (88٪) تفوق بكثير الأعضاء الآخرين في “نادي ال 200 مليون”.

تنمو realme جنبا إلى جنب مع المستهلكين الشبان ، وهي أكثر قدرة من أي وقت مضى على تقديم منتجات فائقة.

منذ إنشائها ، كانت مهمة realme هي تقديم منتجات ذات أداء قوي وتصميم متطور ، مما يتيح للشباب في جميع أنحاء العالم الحصول على تجارب ممتعة. في غضون خمس سنوات ، فهمت realme بعمق احتياجات الشباب واستجابت لها ، والتفاعل المستمر مع مستخدميها والاستماع إليهم ، وتحسين علامتها التجارية ومنتجاتها باستمرار. دفعت المتطلبات المتنوعة للمستخدمين العالميين نمو realme من مجموعة كاملة من المنتجات إلى استراتيجية “ببساطة أفضل”. عندما تكتسب realme قيمة مع المستخدمين ، فإنها تنمو جنبا إلى جنب معهم لتحقيق النجاح المتبادل.

مع علامة فارقة من 200 مليون شحنة عالمية ، أصبحت Realme حقا علامة تجارية دولية للهواتف الذكية الاستهلاكية. ازداد وزن وتأثير مكانتها في السوق الدولية ، مما سمح لها بالبقاء وفية لمهمتها الأصلية وتقديم منتجات أفضل للشباب في جميع أنحاء العالم.

في عام 2024 ، تخطط Realme لزيادة استثماراتها بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال زيادة مخططة بنسبة 470٪ في الإنفاق على البحث والتطوير. واستمرارا للمهمة التي حددتها لنفسها في وقت سابق من هذا العام مع معهد realme العالمي لتكنولوجيا القفزة إلى الأمام، ستركز العلامة التجارية على الاختراقات في التقنيات المتطورة، المتخصصة في التصوير والألعاب والعرض والشحن. من خلال التعاون مع أكثر من 33 شريكا دوليا رائدا في مجال التكنولوجيا ، تهدف realme إلى تطوير أحدث التقنيات. كما ستعمل العلامة التجارية على تنمية مجموعة المواهب التقنية الخاصة بها، والالتزام بتوسيع فريق البحث والتكنولوجيا، مع زيادة مخططة بنسبة 400٪ في عدد موظفي الأبحاث في العام المقبل.

كما أعرب مؤسس realme والرئيس التنفيذي Sky Li في الرسالة المفتوحة للذكرى الخامسة للعلامة التجارية ، فقد انتهى عصر التطوير “الشبيه بالمصاعد” في صناعة الهواتف الذكية. ستكون الخطوات التالية أكثر صعوبة ، لكن كل منها يجعل realme أقرب إلى وجهته التالية. مع وصولها إلى معالم جديدة ، تظل Realme وفية لرؤيتها الأصلية ، وتصل باستمرار إلى آفاق جديدة ، وتستمع إلى مستخدميها وتنمو معهم في جميع أنحاء العالم ، لخلق معجزات Realme جديدة معا.

حول realme:

Realme هي شركة عالمية للتكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على ارباك سوق الهواتف الذكية من خلال جعل التقنيات المتطورة أكثر سهولة. يوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تكنولوجيا نمط الحياة بمواصفات متميزة وجودة وتصميمات عصرية للمستهلكين الشبان. تأسست من قبل Sky Li في عام 2018 ومدفوعة بروح “Dare to Leap” ، أصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات في سوق الهواتف الذكية في 30 سوقا حول العالم في ثلاث سنوات فقط ، وقد دخلت realme أسواقا متعددة حول العالم ، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا ، في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ، ولديها أكثر من 160 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.realme.com.