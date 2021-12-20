من عون أمن في الميترو لبطل قومي.. بن العمري يكشف تفاصيل مثيرة

أطلق جمال الدين بن العمري، تصريحا مثيرا بمناسبة الإحتفال بلقب كأس العرب، متطرقا للفترة الصعبة التي عاشها قبل النجومية.

وتحدث قلب الأسد للتلفزيون الجزائري، بخصوص رغبته سابقا في العمل كعون في “الميترو”، عندما كان يلعب في نصر حسين داي.

وقال بن العمري :”خدام الرجال سيدهم”.

وواصل في سياق متصل :”لقد واجهت عدة صعوبات، ولكني وعلى العكس من الكثيرين كنت محظوظا”.

وختم :”عندما يكون قلبك صافيا، فإن الله يكافؤك، والحمد لله”.

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وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

و صنع لاعبو المنتخب الوطني أجواء إحتفالية رائعة بالفندق بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية.

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