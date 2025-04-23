من غانغون إلى الخضر.. ناير يكشف تفاصيل التحاقه بالمنتخب الوطني

عاد الدولي الجزائري صهيب ناير للحديث عن تجربته الأولى مع المنتخب الوطني، بعد استدعائه من قبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في التربص الاستعدادي لمباراتي بوتسوانا في 21 مارس والثانية امام موزمبيق يوم 25 مارس.

وقال صهيب ناير في تصريحه لجريدة “ويست فرانس” التي نشرته اليوم الأربعاء، “لم أكن أتوقع أن أستدعي للمنتخب بعد 19 مباراة فقط لعبتها في الدرجة الثانية، في بداية الأمر كنت أؤمن بقدراتي و إمكانياتي، لكن بصراحة، قرار استدعائي فاجأني، و ما يجب حاليا سوى إثبات نفسي، و التأكيد على أني أستحق مكانة أساسية”.

وأضاف ناير ” صحيح كان هدفي الوحيد هو الانضمام إلى المنتخب الوطني، لكن لم أكن أتوقع أن الأمر سيمر بذلك السرعة”.

وكان ناير، قد استدعي لتعويض غياب اسماعيل بن ناصر المصاب للمشاركة في المباراتين التصفويتين لكأس العالم 2026، في قرار مفاجئ رغم أنه ينشط في فريق غانغون الذي يسعى لضمان مكانة ضمن “البوديوم”.

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