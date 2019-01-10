من قال إن المال لا يحقق السعادة فقد كذب؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:

أردت اليوم أن أثبت لكل الناس ما أراه صحيحا، إنه اليقين الذي أعيشه، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يقنعني بغير ذلك. لكل من قال إن المال لا يحقق السعادة أو لا يشتريها، أقول له كذبت، فلو كنت صادقا ما بلغتُ هذه الدرجة من التعاسة والبؤس.

فلو كان المال بحوزتي لاستطعت أن أمتلك مسكنا، لو كان المال بحوزتي لتزوجت في الوقت المناسب وقبل أن أبلغ الأربعين ولا يزال مشروعي قيد الانتظار، لأنه ليس بوسعي تأسيس بيت ككل أقراني، لو أن المال بحوزتي لاستطعت علاج والدتي، لو كان المال بحوزتي لجعلت لنفسي قيمة بين الناس.

إن المال هو الشريان النابض للحياة، المال هو السعادة والاستقرار، هو راحة البال والسكينة، لا شيء في الدنيا يساوي هذا الأخير إلا الصحة والعافية، حتى هذه الأخيرة بلا مال تتدهور وتصبح في الدرك الأسفل، فمن لديه كلام غير هذا فليأت بالبرهان، ولنجعل هذا المنبر لجميع الآراء وأنا في الانتظار.