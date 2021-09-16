من قواعد الإستقرار النفسي

حتى تحيا الإستقرار النفسي وتلامس السعادة والسكينة قلبك إليك هذه القواعد الثمينة

لا تراقب مكانا لم يكن لك: كن أنت الغني والمستغني

غالبا موقف واحد كفيل بأن يجعلك تضع نقطة إنتهاء لبعض الأشخاص في حياتك، فلا تمنح الفرص

لمن لا يستحقها

أفضل إنتقام ممّن قاموا بأذيّتك هو أن تكون سعيدا، فليس هناك ما يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع

لا تجعل حياتك وخصوصا سعادتك بين يديّ أي شخص، ترفّع وإسمو وعش حرا بلا قيود

كن لنفسك المشجع وكن لإرادتك المحفز ولا تنتظر الثناء من أحد

تعلّم من العثرات ولا تخجل من الفشل، وإجعل من كل تراجع وثبة نحو الأمام

إحتوي ذاتك ولا تحملها ما لا طاقة لها به وكن بها رحيما

قوّي عزيمتك وإنجح من أجل من سيفرحون لنجاحك

تريث وإمنح كل خطوة وقتها ولا تتسرع، ففي العجلة الندامة