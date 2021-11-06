من كانت تسكن قلبي ستصبح زوجة رفيق دربي

أنا رجل كغيري من الشباب كنت على علاقة بفتاة أحببتها خلال فترة دراستي الجامعية، وقد وعدتها بالزواج ولأن عمر علاقتنا إمتد على إمتداد سنوات الدراسة فقد كان بيننا من الأمور الحميمية التي لم تفقدها شرفها كعنوان لحبّ أجني عواقبهخ اليوم،

ولأن قلة ذات اليد كانت عنوان حياتي أنذاك، لم أتمكن من أن أكون وفيا لفتاة أحلامي التي إنصرفت بعد مللها من علاقة حسبتها عابرة. إلا أن الزمان أعادني للوراء لما أخطرني صديقي الحميم من أنه يعتزم أن يرتبط بفتاة يحبها ويثق في أخلاقها . ولأني مستودع أسراره فقد كنت بين أهله لما تقدم لخطبة فتاته .

صدمت ولم اقوى على البقاء في حفلة كنت أتمناها لنفسي فلمت نفسي أنني لم أكن رجلا مع فتاة تزف اليوم لغيري، وليت غيري كان شخصا لا أعرفه ، إنه صديقي الحميم.

الرد:

لست هنا لأحاسبك أخي على ما إقترفته في لحظات طيش في ماض لم يعد حاضرك اليوم، بقدر ما أنا هنا لأحثك على ضرورة التمسك بالستر وعدم البوح بما كان مع فتاة لم يجعلها الله من نصيبك،

عليك أخي ان تحمد الله أن الأمور لم تجري على نحو أنك ضيعت الفتاة أو تماديت في علاقتك معها إلى الحد الذي يجعلك اليوم تعضّ أصابعك ندما، كما أنّه ولحسن الحظ فطيبة وحسن أخلاق هذه الفتاة هي من دفعتها لقطع العلاقة التي ربطتكما في الماضي، ولولا رجاحة عقلها لكان الحب قد أعمى بصيرتها .

وحتى تجنب نفسك أوجع مما أنت فيه، عليك ان تبتعد عن الظهور في حياة صديقك بعد الزواج، حتى لا يكون تواجدك إلى جانبه ما يعكر صفو حياة فتاة أصبحت اليوم زوجة مسؤولة عن شرفها . كما أنه من الضروري عليك أن تغلق باب الفضول الذي سيجعلك تتقفى اثر حياة صديقك وزوجته .