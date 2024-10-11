من كبار معطوبي ثورة التحرير المجيدة.. المجاهد حي مامون في ذمة الله

توفي اليوم الجمعة، عضو جيش التحرير الوطني المجاهد حي مامون، الذي يعد من كبار معطوبي ثورة التحرير المجيدة، عن عمر ناهز 84 سنة.

المرحوم التحق بصفوف الثورة التحريرية وعمره لا يتجاوز 18 عاماً. وكان الفقيد أيضا ضمن كتائب جيش التحرير الوطني التي ساهمت في تموين ونقل الأسلحة إلى الولاية الخامسة التاريخية.

وزير المجاهدين يعزي عائلة الفقيد

وبهذا المصاب، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بـ”أخلص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة المرحوم وإلى رفاقه المجاهدين. سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان. وأن يتغمده برحمته ويحفه بمغفرته ويسكنه فسيح الجنان”.