اثر قصف جيش الإحتلال لساحته.. اصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا بجروج على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى.

وذلك خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف صهيوني ونقلوا اليها.

وأضاف الناطق الرسمي للجيش الأردني، إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الفلسطينيين.

وأوضح ذات المصدر، ان الجيش الأردني بدأ تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ويوكّد مسؤولية الكيان في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.