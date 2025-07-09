من ليبيا.. الاطاحة بشبكة تهرّب المركبات بهذه الطرق

تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة الغرب بوهران وفي عملية منفذة مؤخرا من الاطاحة بشبكة إجرامية دولية لتهريب المركبات وإدخالها إلى التراب الوطني باستعمال طرق احتيالية.

وحسب بيان شرطة وهران، فإن تهريب المركبات كان انطلاقا من دولة ليبيا. مع القيام بتزوير كل من الأرقام التسلسلية بالهيكل الخارجي. كما يتم تزوير الوثائق الادارية الخاصة بها، ووضعها للسير داخل التراب الوطني بتسجيلها عبر عدة بلديات بمختلف ولايات الوطن. ثم تحويلها عن طريق البيع على ولايات أخرى قصد تضليل المصالح الأمنية.

في حين، وبعد التحريات المعمّقة، أسفرت العملية عن تفكيك هذه الشبكة الدولية ووضع حد لنشاطها الإجرامي. حيث تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 35 و52 سنة. وإسترجاع 8 مركبات من مختلف العلامات محل تزوير في هياكلها ووثائقها الادارية. من بينها مركبتين تستعملان في نشاطهم الإجرامي. وضبط مجموعة من الوسائل التقنية المستعملة في ذلك.

كما تم تحرير ملف جزائي قدم بموجبه جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بإجراء موضوعه تكوين جماعة إجرامية منظمة. التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور في هياكل المركبات ووثائقها الإدارية. البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية، المشاركة والعود.

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