من مقاعد البدلاء.. زروقي يتأهل لنصف نهائي كأس هولندا

تأهل الدولي الجزائري رامز زروقي، رفقة فريقه فاينورد روتردام، أمس الأربعاء، إلى نصف نهائي كأس هولندا.

بعد الفوز في مواجهة الربع نهائي، أمس الأربعاء،بنتيجة هدفين دون مقابل.

وعرفت المواجهة غياب متوسط ميدان الخضر عن اللقاء، واكتفى بمشاهدة تأهل فريقه من مقاعد البدلاء.

وسيواجه زروقي رفقة فريقه قاينورد، في نصف نهائي الكأس المنافس نيميخن، في تاريخ لاحق.

للإشارة، تُعد هذه المواجهة الثانية لرامز زروقي، التي ظل فيها حبيس مقاعد البدلاء، منذ عودته لفريقه بعد انهاء اللاعب التزاماته مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

حيث غاب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام توينتي في الجولة 19 من الأرديفيزي، بعدها شارك في كامل أطوار مواجهة ألكمار في الجولة 20.

وليقرر المدرب أرني صلوت، إعادة لاعب الخضر زروقي، إلى مقاعد البدلاء، في مواجهة أمس.

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