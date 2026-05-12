من مونتريال.. شايب يسدي جملة من التعليمات لتحسين الخدمات القنصلية

تنقل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، الاثنين، إلى مقر القنصلية العامة للجزائر بـمونتريال، حيث قام بزيارة تفقدية لمختلف مصالحها.

وحسب بيان لمصالح وزارة الخارجية، سمحت هذه الزيارة لكاتب الدولة بالاطلاع على حسن سير العمل وظروف التكفل. بانشغالات أفراد الجالية الوطنية، فضلاً عن متابعة مستوى أداء المصالح القنصلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذه المناسبة، أسدى سفيان شايب جملة من التعليمات الرامية إلى مواصلة تحسين نوعية الخدمات القنصلية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين.

