من ميريلاند.. حضور جزائري لافت في قمة “Select USA” للاستثمار

انطلقت فعاليات قمة الاستثمار Select USA اليوم الإثنين بمركز المؤتمرات جيلورد ریزورت في ولاية ميريلاند، بحضور مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، لا سيما وزير التجارة، و5000 مشارك قدموا من حوالي 100 دولة.

وشارك الوفد الجزائري برئاسة كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (CREA)، في هذه المراسم بحضور صبري بوقادوم، سفير الجزائر بواشنطن، ومارك شابيرو، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر.

واستُقبل الوفد الجزائري، في لقاء خاص، من طرف كيلي كولديرون، المديرة العامة لقمة الاستثمار “Select USA”، التي أشادت بالحضور المميز للشركات الجزائرية وأعربت عن ارتياحها لمشاركة الجزائر الدائم في هذا الحدث.

كما أكدت على ضرورة استفادة الشركات الجزائرية من تواجدها لتطوير مشاريع مشتركة مع الشركات الأمريكية.

كذلك، التقى الوفد الجزائري بـ مات ماير، حاكم ولاية ديلاوير. وقد ركزت المباحثات على فرص وكيفيات التقريب بين شركات ولاية ديلاوير ونظيراتها الجزائرية بهدف تجسيد شراكات اقتصادية.

وحيّا مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (CREA) المرافقة الفعالة والعملياتية لسعادة سفير الجزائر بواشنطن وسعادة القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر في ربط الوفد الجزائري بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وسيشارك الوفد الجزائري بفعالية في كافة أشغال قمة “Select USA” مع التأكيد على تعزيز صورة الجزائر لدى كبار المسؤولين الأمريكيين.