من ميلة.. وزير الري يؤكد جاهزية منظومة سد بني هارون لتأمين المياه لـ6 ولايات

قام وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى ولاية ميلة، مرفوقًا بوالي الولاية والإطارات المحلية.

وخلال الزيارة قام الوزير بمعاينة محطة الضخ الرئيسية التابعة لمنظومة سد بني هارون لصالح 6 ولايات.

وتعد هذه المحطة من أهم المنشآت الاستراتيجية التي تدخل في منظومة التزويد بالماء الشروب لفائدة 6 ولايات. ويتعلق الامر بكل من ولاية ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، وجيجل.

واستمع الوزير إلى عرض تقني حول سير استغلال المحطة، وآليات التشغيل المعتمدة، وبرامج الصيانة الوقائية والدورية. حيث تبلغ القدرة النظرية للمحطة 23 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما يقدر الحجم الضخ اليومي الحالي للمياه بحوالي مليون متر مكعب يوميًا. كما تم تقديم معطيات حول وضعية سد بني هارون، الذي يقدر مخزونه الحالي بحوالي 830 مليون متر مكعب.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على سلامة العتاد والتجهيزات، والالتزام بالصيانة الدورية، وضمان التدخل السريع والفوري عند تسجيل أي خلل. وهذا بما يكفل استمرارية الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، والمحافظة على جاهزية هذه المنشأة الحيوية.

وعلى هامش الزيارة قام الوزير وعلى مستوى سد بني هارون، بالتوقيع على السجل الذهبي للسد.

وأشاد بالكفاءات الوطنية من العمال والإطارات الشابة الجزائرية العاملة بالموقع، مثمنًا المستوى المتميز الذي بلغته من كفاءة واحترافية.