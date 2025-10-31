إعــــلانات
الوطني

من مُفجري الثورة.. سنة تمر عن رحيل المجاهد الطاهر زبيري

بقلم نادية بن طاهر
من مُفجري الثورة.. سنة تمر عن رحيل المجاهد الطاهر زبيري
  • 172
  • 0

تمر اليوم الجمعة، سنة كاملة عن رحيل المجاهد العقيد الطاهر زبيري ، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ95 سنة.

وكان الراحل، قائدا للولاية الأولى، حيث انخرط مبكرا في صفوف الحركة الوطنية. وكان من أوائل مفجري الثورة التحريرية بها. وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات بعد الإستقلال.

وشاء القدر، أن ودعت الجزائر، غداة الإحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، السنة الماضية، أحد أكبر قادة الثورة المجيدة، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن نتنعم بالاستقلال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/PZ88z
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer