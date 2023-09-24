من نيويورك.. وزير الخارجية يلح على إسماع صوت إفريقيا وحقها في موارد الأمم المتحدة

أكد الشؤون الخارجية، والجالية، احمد عطاف، من نيويورك، على الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا الذي يتسم بالحكمة والالتزام. وهذا في ظل السياق العالمي الحالي للمساعدة في جسر الانقسامات وتجاوز حالة الاستقطاب. التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية مجلس الأمن الأممي في معالجة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين.

كما قال أحمد عطاف خلال كلمة ألقاها، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في نيويورك، إن الجزائر، و”مثلما كان شأنها على الدوام، ستظل ملتزمة بمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا”. و”هو المبدأ الذي يعكس تماماً جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي”.

في حين، أكد وزير الخارجية، على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع، سواء من ناحية ضمان الملكية القارية للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن في افريقيا. –حسب بيان وزارة الخارجية-. تابعا “أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تواجه انتقادات متزايدة”. وكذا “من حيث أن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الإفريقية”. “لتقديم مساهمتها وتحمل نصيبها في نظام الأمن الجماعي”. و”ذلك على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وعن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع الهام، أعرب الوزير عن تقديره للدعوة الموجهة للبلاد. كما أشار إلى الالتزام القوي الذي قطعه الرئيس عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لن تدخر جهدا في العمل على تعزيز الصوت الإفريقي داخل المجلس. والدفاع بكل صدق وأمانة عن اهتمامات وتطلعات دول وشعوب القارة في هذه الهيئة الأممية المركزية.

حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة

وبالمقابل، أكد الوزير على حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن. كما أشار إلى أن “تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة”. “مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية”.

وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بنيويورك، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول موضوع “ضمان تمويل دائم ومستدام لعمليات دعم السلم التابعة للمنظمة القارية”.

في حين، تمت دعوة الجزائر لحضور هذا الاجتماع بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي. كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاث في ذات المجلس.

كما يندرج انعقاد هذا الاجتماع الوزاري ضمن المساعي التي تبذلها الدول الإفريقية بصفة جماعية. بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي. يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية انطلاقا من ميزانية الأمم المتحدة.