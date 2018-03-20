من هروب التلاميذ إلى الإنتحار.. النتائج المدرسية تستنفر الأولياء

بعد أن كان هاجس الخوف من النتائج المدرسية يدفع التلاميذ إلى الهروب من المنزل تطورت ذهنية التلاميذ

حيث لجأ العديد منهم لمحاولة الانتحار خوفا من عقاب الأهل، وهي الظاهرة التي إستفحلت في الآونة الأخيرة.

وأرجعت الأخصائية الإجتماعية أمينة حريش، سبب محاولة انتحار التلاميذ بعد تحصلهم على نتائج مدرسية ضعيفة إلى معاقبة الأولياء لأبنائهم لفظيا وماديا.

وأضافت الاخصائية، أن قضاء التلاميذ ساعات طويلة مع الأفلام وكذا الألعاب التي تحرض على العنف

يعتبر عامل قد يؤدي به لمحاولة الانتحار.

وأوضحت الأخصائية، أن التلميذ يلجأ لمحاولة الانتحار الفاشلة، لعدة أسباب منها الهروب من عقاب الآباء وإثارة شفقتهم.

ودعت حريش الآباء إلى ضرورة تعزيز الثقة في أبنائهم من خلال عدم معاقبتهم، مؤكدة على ضروة التواصل معهم وإعطائهم فرصة لتحسين نتائجهم المدرسية.

أما الشيخ نسيم بوعافية إمام بمسجد عقبة بن نافع بميلة، ففسر محاولة انتحار التلاميذ بسبب نتائجهم الدراسية،

لسوء معاملة الأولياء لأبنائهم حيث يلجأون إلى أسلوب الردع والتهديد وحتى التخويف في معظم الأحيان.

وأشار نسيم بوعافية، أن هناك بعض الأساتذة يستعملون عقوبات انتقامية لاتأديبية مع تلاميذهم، الأمر الذي يؤدي إلى تحطيم نفسية التلميذ.

وفي الختام حرص نسيم بوعافية، على ضرورة عدم تكليف الأولياء لأبنائهم فوق طاقتهم ، وأن يساهمون في بناء الأجيال لا تحطيمها.