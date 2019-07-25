من هو الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي ؟

محمد الباجي قايد السبسي هو من مواليد 26 نوفمبر 1926 في سيدي بوسعيد أحد الأحياء القديمة في العاصمة تونس.

عاش في أسرة فقيرة، وكان والده مزارع توفي وهو في سن التاسعة من العمر.

تلقى تعليمه بمدرسة الصادقية في تونس، ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1948 أين درس المحاماة وتخرج من جامعة السربون.

عاد إلى تونس ليمارس المحاماة، إلى أن اختاره رئيس تونس الحبيب بورقيبة ليكون مستشارا له عام 1956.

تقلد السبسي العديد من المناصب أثناء حكم الحبيب بورقيبة.

بعد انقلاب زين العابدين بن علي، تولى السبسي رئاسة البرلمان بين 1990و1991، ثم انسحب من السياسة ليعود إلى المحاماة.

في نهاية 2014 خاض السبسي الإنتخابات الرئاسية ضد الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.

أين فاز بالاقتراع المباشر وأصبح الرئيس الرابع للجمهورية التونسية.

25 جويلية 2019 أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس محمد قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.