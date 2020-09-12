من هو الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية

إنتخب صبيحة اليوم السبت البطل الجزائري “عبد الرحمان حماد” رئيسا جديدا للجنة الأولمبية الجزائرية من طرف أعضاء الجمعية العامة للكوا.

هذا ويعتبر الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية من مواليد 27 ماي 1977 بمدينة دلس ولاية بومرداس.

ورفع عبد الرحمان حماد الراية الوطنية عاليا خلال أولمبياد سيدني الأسترالية سنة 2000 أين تحصل على الميدالية البرونزية في الوثب العالي.

الألقاب التي تحصل عليها حماد عبد الرحمان:

دورة الألعاب العربية العاشرة 2004—الميدالية الذهبية

سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى النهائي 2002—المركز الثالث

بطولة الأفريقية 2002—الميدالية الذهبية

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2001—الميدالية الذهبية

ألعاب الأولمبياد الصيفية سنة 2000—الميدالية البرونزية

بطولة الأفريقية 2000—الميدالية الذهبية

ألعاب عموم أفريقيا 1999—الميدالية الفضية

بطولة الأفريقية 1998—الميدالية الذهبية

دورة الألعاب العربية الثامنة 1997—الميدالية الفضية