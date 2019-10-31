من هو الرئيس الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري؟

بوزيد لزهاري، من مواليد جانفي 1953 بقسنطينة، شغل منصب عضو ‫‏بمجلس الأمة، وقبلها مارس التدريس بجامعة قسنطينة، في مجال تخصصه.

تحصل بوزيد لزهاري على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن عام 1979، ثم على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة غلاسكو عام 1990.

حاز بوزيد لزهاري على عضوية البرلمان الجزائري من سنة 1997 إلى 2013.

كما أنه عضو بلجنة حقوق الإنسان بجنيف حتى الآن.

له عدة أبحاث ومقالات في مجالات القانون الدستوري وحقوق الانسان والقانون الدولي.

كان عضوا في لجنة مراجعة الدستور الجزائري في عام 1996، كما تم تعيينه من قبل الرئيس السابق بوتفليقة عضوا في لجنة مراجعة الدستور في عام 2013.

ليتم اليوم الخميس انتخابه على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لفافا بن زروقي.