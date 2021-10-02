من هو المحروم؟

المحروم هو الذي:

يعلم أن وقت الضحى يقارب 6ساعات، ولا يستطيع أن يصلي فيها ركعتي الضحى وهي لا تستغرق سوى 5دقائق،وهي صدقة عن 360عضوا من جسمه.

المحروم هو الذي:

يعلم أن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها ، وأنه سيكون بسببها في ذمة الله، وينام عنها وهي لا تستغرق منه سوى حوالي 5دقاقئق.

المحروم هو الذي:

يعلم أن الليل فيه ما يقارب 11ساعة وهو لا يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة لا تستغرق منه سوى3دقائق.

المحروم هو الذي:

يعلم أنه في اليوم والليلة 24ساعة، ولا يستطيع أن يقرأ حزبين من القرأن، وهذا لا يستغرق سوى30دقيقة.

المحروم هو الذي:

يعلم أن له لسانا لا يتعب، وهو لا يذكر الله في يومه أبدا.

هكذا تمر الحياة، ونحن في غفلة من أمرنا وتضييع وهدر للاوقات في تفاهات لا قيمة لها بين لهو وضحك،الموت حق فلا تشغل نفسك كيف ومتى تموت، ولكن إشغل نفسك على اي شيء ستموت عليه.

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