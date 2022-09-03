من هو عبد الله باثيلي مبعوث المنظمة الدولية إلى ليبيا

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثاً للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى. كما عمل أيضاً مستشاراً خاصاً للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائباً للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

واستقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش في شكل مفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وظل هذا المنصب شاغراً لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام، إن أعضاء المجلس اتفقوا على اسم باثيلي. في حين، عبّرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً عن “تحفظاتها”.

ومنذ مارس (آذار) تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرها طرابلس يقودها عبدالحميد الدبيبة. وأخرى بقيادة فتحي وباشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

كان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 تتويجاً لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة. بعد أعمال عنف في 2020.

لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية. مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

وقدمت كل من الإمارات وليبيا والسودان تعازيها إلى الجزائر في ضحايا حرائق الغابات.

وعبّرت وزارة الخارجية الليبية عن خالص التعازي والمواساة للجزائر في مصابها الأليم. إثر الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين وخلّفت عددا من الضحايا. داعية المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.