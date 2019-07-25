من هو “محمد الناصر” الرئيس التونسي المؤقت؟

سيتم اليوم الخميس، تنصيب رئيس مجلس النواب، “محمد الناصر”، رئيسا للجمهورية التونسية، بعد وفاة الرئيس التونسي، “الباجي قائد السبسي”، اليوم الخميس.

وولد السياسي التونسي المخضرم، “محمد الناصر”، في 21 مارس 1934، في مدينة الجم، ولاية المهدية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وتحصل “محمد الناصر”، على الإجازة في الحقوق، من معهد الدراسات العليا بتونس، عام 1956، وهو مرسم بجدول المحاماة.

ثم تحصل، رئيس البرلمان التونسي، على الدكتوراه في القانون، عام 1976، من جامعة السوربون، بباريس.

شغل “محمد الناصر”، وزارة الشؤون الإجتماعية، عدة مرات في عهد الرئيس الراحل، “الحبيب بورقيبة”، وعهد الرئيس التونسي الراحل، “الباجي قايد السبسي”.

انتخب “محمد الناصر”، في 4 ديسمبر 2014، رئيسا لمجلس النواب، بعد حصوله على 176 صوت من بين 2014 عضو حاضر.

وشغل رئيس البرلمان التونسي، عدة مناصب في الدولة، منها منصب وزارة الشؤون الإجتماعية، ورئيس البعثة الدائمة لتونس، لدى الأمم المتحدة، ومنسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بتونس، ورئيس معهد الاستشارات الاجتماعية بتونس.