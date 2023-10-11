من هي “خالتي هدى” أكبر “تيكتوكوز”  في الجزائر !

اسمها عيشة وسنها تجاوز السبعين السنة، ومعروفة في موقع التواصل “التيك توك” بـ “خالتي هدى”. وتعتبر “عيشة” أو “خالتي هدى” أكبر “تيكتوكوز” في الجزائر، بسن الـ77 سنة .

وانطلقت مسيرة السيدة عيشة في “التيك توك” من خلال بث فيديوهات لروتينها اليومي. كما تعطي عدة وصفات للطبخ، دون إظهار وجهها، مكتفية بأيديها.

وكشفت السيدة “عيشة”، لأول مرة، وجهها عبر قناة النهار، أمام الملايين من المشاهدين. الأمر الذي فتح لها باب الشهرة.

وتقول “خالتي هدى” في حوار للنهار، “أصبحت مشهورة والناس يوقفونني للتكلم معي”.

خالتي هدى “زوالية” وغايتها “عمرة”

كشفت، السيدة عيشة، أن ظروفها المعيشية متوسطة، بمعنى “زوالية” باللهجة الجزائرية. وغايتها من الظهور في “التيك توك”، هو الذهاب إلى مكة من أجل “العمرة”.

وأضافت “عيشة”، أن جيرانها يلومونها دوما من غيرتهم. وردت على هؤلاء بـ”لا أحد جاء يطرق بابي عندما قلت أنني أريد الذهاب إلى العمرة”.