من هي نسيمة أرحاب الوزيرة الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين؟

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، نسيمة أرحاب وزيرة جديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، خلفا لياسين المهدي وليد.

وسبق للوزيرة الجديدة نسيمة أرحاب وأن شغلت منصب مديرة الحاضنات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

كما أرحاب مناصب أخرى في وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من بينها الأمينة العامة للوزارة، مكلفة بالدراسات والتلخيص، بالإضافة إلى منصب الأمينة العامة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.