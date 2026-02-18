وزير الداخلية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي للملحقة الجهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج سفيان شايب بولاية ورقلة.

وتأتي هذه الزيارة لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للملحقة الجهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال. في الخارج بالولاية ووضعها حيز الخدمة.

وكان في استقبال وزير الداخلية وكاتب الدولة سفيان شايب، والي ولاية ورقلة بمعية رئيس المجلس الشعبي. الولائي

السادة أعضاء اللجنة الأمنية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الإطارات المركزية، المنتخبون والإطارات المحلية للولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور