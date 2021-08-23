من وزير بأفغانستان إلى موزع طعام في ألمانيا!

كشفت صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية، إن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، يعمل عاملا لتوصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وذكرت الصحيفة، أن سادات انتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان. أين بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.

وقال سادات لذات الصحيفة: “في الوقت الحالي أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان في ألمانيا، أنا سعيد في لايبزيغ، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر”.

وأضاف: “لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمي الحالي هو العمل في شركة اتصالات ألمانية”.

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