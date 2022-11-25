من يبسطني ويجعلني أميرة على عرش قلبه

الرقم السري :

138064

بالوفاء والصفاء سأعاملك مدى الحياة

ما أقسى أن تعيش المرأة تجاهد الوحدة وتصارع الحياة بمفردها، فقد تقاوم وتحاول الظهور قوية. لكن داخلها يبقى هشا وقد تنهار في أي لحظة، لهذا لابد لها أن تسند ظهرها برجل أصيل يحتويها ويحمي ضعفها في الحياة. لهذا أردت أن تكون لي فرصة اليوم، من خلال هذه الصفحة لأناشد زوجا صالحا أسكن إليه ويسكن إليّ. وأكوّن إلى جانبه أسرة متراصة، فلكل من يهمه الأمر أقول: أنا امرأة عاصمية، مضى من عمري 50 سنة. عزباء لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت. مدبرة جيدة لشؤونه أبتغي الحلال على سنة الله ورسوله إلى جانب إنسان واع ومسؤول. كما يكون رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يريحني ويبسطني ويجعلني أميرة على عرش قلبه. لا يهمني من أي ولاية يكون، سنه لا يكون أكثر من 65 سنة، أقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، فأين أجد أيها الشهم، لأحيا إلى جانبك في وئام.

الرقم السري :

138065

سأقف جنبك وأسعدك في حياتك فأين أجدك يا رفيق العمر

الحياة جميلة ورائعة، طبعا إلى جانب من يقدم لنا الدعم المعنوي والمحبة من قلب مخلص ووفي يعطيك الأمان ويحتويك بالحنان. شخصا صادقا يبدد عنك ما يدمي قلبك، وينهك روحك، وهذا بالذات ما أبحث عنه. رفيق لدربي من شأنه أن يغمرني بالسعادة بكل بساطة ويجعلني أميرة على قلبه، فأنا شابة من ولاية سطيف، أبلغ من العمر 48 سنة. كما لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، وأنيقة وابنة عائلة طيبة الأعراق. أسعى من أجل التجديد والظفر برجل صالح يحررني من المخاوف التي تملأ قلبي، رجلا يقدرني ويكون لي خير حاضر وآت. سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. قادر على المسؤولية وجدير بأن أكمل معه مشوار العمر والحياة.

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