من يتخذها حليلة تلك العاصمية الأصيلة؟

من العاصمة، راقت لنا ثاني محطة حططنا فيها الرحال، حيث تعرفنا إلى صاحبة إعلاننا الثاني التي خاطبتنا بنبرة تفاؤلية مفعمة بالأمل، من أن الغد بإذن الباري سيكون أجمل.

في الـ 42 من العمر، مطلقة ببنت في رعايتها، ذات مستوى جامعي، طويلة القامة وعلى قدر من الجمال، ماكثة في البيت.

تريد صاحبة إعلاننا الاقتران على سنة الله والرسول “صلى الله عليه وسلم” من رجل يبدد لها خوفها والألم الذي ألمّ بقلبها بعد طلاقها، رجل صالح تريده من العاصمة وضواحيها فقط، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، يأخذ بيدها وتأخذ بيده وتمضي معه في ظل الاستقرار الجميل.

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الرقم السري : 20

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