من يتخذها حليلة تلك العاصمية الأصيلة

من العاصمة. راقت لنا ثاني محطة حططنا فيها الرحال. حيث تعرفنا إلى صاحبة إعلاننا الثاني التي خاطبتنا بنبرة تفاؤلية مفعمة بالأمل من أن الغد بإذن الباري سيكون أجمل.

في الـ 42 من عمرها، مطلقة ببنت في رعايتها، ذات مستوى جامعي، طويلة القامة وعلى قدر من الجمال، ماكثة في البيت.

تريد صاحبة إعلاننا هذا الإقتران على سنة الله والرسول مع رجل يبدد لها خوفها والألم الذي المّ بقلبها بعد طلاقها، رجل صالح تريده من العاصمة وضواحيها فقط، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، يأخذ بيدها وتأخذ بيده وتمضي معه في ظل الإستقرار الجميل.

الرقم السري : 135575

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802