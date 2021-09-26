من يتخذها حليلة تلك النايلية الأصيلة

من جهتها. سعاد من الجلفة فتاة في مقتبل العمر. جرحت في الصميم بعد طلاقها الذي جلب لها الأحزان، خاصة وأنها تحيا لإبنها الوحيد الذي تريد لو أنها تجد له صدرا حنونا يضمه، سعاد فتاة نايلية حباها الله بجمال أخاذ، ماكثة في البيت، سليلة أسرة محترمة وأصيلة.

تريد صاحبة ثالث محطة لنا في هذا الركن أن تحيا الإستقرار إلى جانب رجل صالح؛ سنه من 40إلأى50سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، من ولايات الشرق الجزائري، ولها عليه الوفاء والإخلاص.

الرقم السري : 135641

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