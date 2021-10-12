من يتخذها حليلة وعلى بساط الزواج يجعلها سعيدة

أنا شابة من إحدى ولايات الوسط، مصممّة أزياء صاحبة ذوق رفيع، مطلقة ليس لديها أولاد، فصارت إنسانة وحيدة مررت بتجربة ضربتها في مقتل، وجعلتها تعود أدراجها أأعود لكنها حمد الله أنها وجد أهلا احتضنوها ورمموا انكسار قلبها، هي شابة جميلة الشكل وطويلة القامة، في العقد الرابع من عمرها.

تبحث عن زوج صاحب أخلاق وجاد في طلبه، يكون من أي ولاية من الوطن، سنّه من 45 إلى 55 سنة، لا يهم إن أرمل أن مطلّق حتّى بأولاد، عامل مستقر، وحبّذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135746

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