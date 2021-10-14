من يتخذها قرة عين ويملك قلبها الجميل..

عرضنا الثاني لفتاة تتسم بالعفة والصفاء، كلّمتنا وكلها أمل أن تعثر على النصيب الطيب، فتاة لها الكثير من المفاجآت السارة لمن يتخذها عروسا على سنة خير الخلق، هي من ولا برج بوعريريج، قطفت من بستان الحياة زهرتها الـ28، مطلقة بدون أولاد، ماكثة بالبيت، ومدبّرة جيدة لأموره، سمراء البشرة.

تريد البدء من جديد مع رجل يحي الأمل في حياتها، تعده أن تسعده مادامت حية، رجل لا تهمها ولايته، صادق ذو نية حسنة، سنه أقل من 50 سنة، تقبل صاحبة إعلاننا الارتباط برجل مطلق أو أرمل، كما تقبل التعدد مع من يضمن لها السكن الخاص ومع من يضمن لها تطبيق العدل والمساواة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135760

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