من يجعلني أمّا لأبنائه أهديه عمري

من بلاد القبائل وتحت لواء عبق الأصالة والمروءة، خاطبتنا إحدى بناتها التي لم ولن تستسلم للإنكسار، حيث أنها عانقت الأمل بإتصالها بنا بعد أن سمعت عن طيب صيت ما يأتي به هذا الركن وخاصة صفحة أدم وحواء، خاطبتنا وهي ترمي أن تبني حياتها من جديد مع شهم محب يمنحها السعادة والإستقرار.

ثاني زهرة من بستاننا الجميل هذا في ال44من عمرها، هادئة حنونة، مطلقة بدون أولاد ، ماكثة في البيت، ذات جمال قبائلي محض حيث أنها بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، بنت أصول تعي مسؤولياتها وما عليها.

تريد صاحبة إعلاننا هذا أن تبدأ من جديد مع رجل تقبل أن يكون مطلقا أو أرملا بأولاد تسهر على راحتهم وخدمتهم، فتحقق بذلك حلم الأمومة. رجل لا يتجاوز سنه 60سنة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135767

طالع أيضا