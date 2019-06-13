من يحررني من الفتن ويكون لي زوجا؟

في المينياتور2 : ” شابة تتمنى الزواج وتحصيل الحلال”

تحيط بنا الفتن من كل مكان، وذئاب بني البشر منتشرة تنتظر الفرصة، لذا تجد المرأة في حيرة من أمرها.

وكل أملها أن تجد الفرصة التي تحررها، لهذا فهي لا تتردد في اتخاذ الأسباب المشروعة كي تزوج نفسها.

وتحظى بالحصن الحصين الذي يجعلها في معزل عن الفتن ما ظهر منها وما بطن.

هذه الأسباب وتلك الدوافع من جعلت صاحبة العرض خاص لعدد اليوم، أن تتصل بنا لكي تقدم طلبها.

راجية من المولى عز وجل أن تكون الاستجابة في أقرب فرصة إن شاء الله.

شابة من ولاية تبسة، ماكثة في البيت وتبلغ من العمر 33 سنة، لم يسبق لها الزواج.

خمرية البشرة ومتوسطة القامة وترتدي الحجاب الشرعي، طيبة ومسؤولة وابنة عائلة معروف على أهلها الصلاح والتقوى.

تتمنى الزواج وتحصيل الحلال مع رجل ناضج ومسؤول من إحدى مدن الشرق الجزائري.

على أن لا يتجاوز عمره 48 سنة، لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا.

تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكنا خاصا، تعده بالوفاء والإخلاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131615

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