من يحلق بي على بساط الحلال ويحبني بلا حساب

حرصا منا دوما على راحتهكم، وتوفير ما يرتقي لأذواقكم. ها نحن ومن خلال هذه الصفحة ننوع في العروض ولنوفر لكم في كل عدد ما يرضيكم ويبعث الأمل فيكم. واليوم اخترنا أن مجموعة من العروض الخاصة، لنساء من الشرق يحمل أجمل الصفات التي يتمناها أي رجل في شريكة عمره. الدين الأخلاق وأيضا الجمال، فإليكم هذه الباقة من خيرة بنات الأصول اللواتي نتمنى لهن التوفيق على بساط الحلال.

الرجل السري :

136076

قلبي مفعم بالمشاعر وحلمي الإستقرار الدائم

بقلب مفعم بالخير، ويقين بأن الأرزاق يسوق الله وحده كيفما يشاء. أريد اليوم أن تكون لي فرصة لأناشد ابن الحلال، وأقول: أنا شابة من ولاية سطيف، أبلغ من العمر 40 سنة. كما لم يسبق لي الزواج، على قدر كبير من الأخلاق والحمد لله، ملتزمة وأعي حدودي مع الله. ماكثة في البيت وأجيد تدبر أمور البيت، على قدر من الجمال حيث أنني بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أتمنى أن يبعث لي نصيب رجلا شريف يتخذني شريكة عمره، أريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنه لا يتجاوز50سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بأولاد،لأن أكثر ما أرغبه أن يكون عاملا مستقرا. وأنا أتعهد بقبول العيش مع من لم يتسنى له توفير السكن الخاص.

الرجل السري :

136077

لا أشترط الكثير ولا يغريني إلا رجلا صادقا ذو دين أرتبط به في الحلال

بثقة كبيرة بالله، وقناعة أن تحقيق المطالب يكون بالعمل بالأسباب. أريد اليوم ومن خلال صفحة أدم وحواء أن أعبر عن رغبتي في الاستقرار وتحقيق الرجاء. وأبحث عن زوج يكون لي مصدر حب وأمان، فأنا عازبة من ولاية باتنة، أبلغ من العمر 35 سنة. من عائلة محافظة، مقبولة الشكل، متوسطة القامة، وعلى قدر من الأخلاق.

أتمنى الارتباط في كنف الحلال مع رجل أعد أن أسانده في السراء والضراء، أريده لأن يكون من شرق البلاد. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أعاشره بالمعروف والإحسان، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق. يكون فقط على دين وحسن خلق.

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