من يحملها على بساط الحلال ويحقق إلى جانبها كل الأحلام

نبقى في وسك البلاد، ونعرفكم هذه المرة على شابة من تيبازة، في الـ 40 من عمري، عزباء لم يسبق لها الارتباط، ماكثة بالبيت وتمارس حرفة جميلة للغاية، فهي صانعة حاويات ماهرة، ملمّة بمسؤولياتي كأنثى ومدبّرة جيّدة لأمور البيت، جميلة جدا ومحترمة.

تريد أن تكون لها فرصة لتأسس أسرية على أسس المودة والرحمة، إلى جانب رجل يقدر الأنثى، ويحترم الحياة الزوجية، رجلا يكون من ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرط أن يكون لديه مصدر رزق ثابث، وسكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135711

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