من يختارني حلاله أكن أما صالحة لأولاده

لم أحسّ يوما بالندم لأنني إخترت مهنة التربية والتعليم، ففي هذه الأخيرة رسالة كبيرة لا يقدّرها إلا لبيب، هذا مات دفعني أن أمضي نصف عمري في عطاء وتضحية لا نظير لها، عطاء أرى ثماره في إطارات تخرجوا من معاهد وجامعات بلدي وقد أخذوا المبادئ وحب العلم التي لقناها لهم قاعدة لحياتهم.

عزائي وسلواي بعد أن وجدت نفسي في هذا العمر وحيدة أنني كنت بالأمس محاطة بمن قدّر رسالتي ورفع من همتي وقيمتي شاكرا لي حسن المعاملة والإحتواء.

ولأن الله سخّر للراغبين في الزواج منبر مركز الأثير، إرتأيت أن أرمي بحلمي بين يديّ القائمات عليه علني أجد فرصتي. أنا سمية من العاصمة، في الـ 58 من عمري، عزباء ويتيمة الوالدين، متقاعدة من سلك التعليم الذي لازلت استذكر مأثره ومناقبه. رشيقة القد، بيضاء البشرة، طويلة القامة، من يراني يجزم أنني على مشارف الستين من عمري.

أبتغي أن أحقق حلم الإستقرار كزوجة بعد أن حققته كمربية أجيال مع شخص يعطيني بلا هوادة الأمل والحب، رجل لا تهمني ولايته، سنه مناسب لسني، لا اشترط سوى أن يكون لديه مصدر رزق ثابث وبيت مستقر يكون بإذن المولى مملكتي ومملكته.

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135724

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