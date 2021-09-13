من يرسم في قلبي معالم السعادة أكن له زوجة فوق العادة

كوني في الثلاثين من عمري لا يعني أبدا أن الدنيا ألهتني عن أهدافي ومطالبي. فما زرعه والداي في قلبي من مبادئ وأخلاق. ضمنا لي أن اسطر أحلامي وأبلغها بدءا بنجاحي وتألقي في دراستي الجامعية. إنتهاءا بالمنصب الذي اشغله. والذي منحني الكثير من الهيبة والوقار.

جميلة أنا ومحترمة، والقليل ممن يعرفونني يؤكدون أن سرّ نجاحي هو المثابرة وعدم الإهتمام بسفاسف الأمور، وهذا ما خلق لي شخصية تؤمن بالجدّ ولا شيء غيره، ولأنني أدرك أن مهما بلغت المرأة، إلا أن زواجها سيكون هو دليل نجاحها في مجتمعنا، فقد تواصلت مع القائمين على مركز الأثير وكلي ثقة من أنني سأجد رجلا محترما يكنّ لي التقدير ونمضي في زواجنا إلى أبعد مدى.

أنا إمرأة في الـ 32 من عمري، لم يسبق لي الزواج، إنسانة طموحة أشغل منصبا حساسا، جميلة القلب والروح، طموحة ومتواضعة. أريد أن يكون لحياتي معنى إلى جانب رجل يؤمن بي وأؤمن به، من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتعدى45سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، ويهمّني أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري : 135554

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