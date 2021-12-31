يعتبرن هذه الصفحة نبراسا لهن حتى تجدن من يريد الاستقرار. ما تتقن إليه إلى جانب رجل صادق ومحترم يكون لهنّ نعم الزوج والرفيق. عازبات تبحثن عن الستر والثبات في صفحتنا لهذا اليوم، إخترنا لكم هذه الباقة.

الرقم السري :

136262

من يريدها حليلة تلك السطايفية الأصيلة

وفاء إسم على مسمى، شابة سطايفية أصيلة نهلت من مكارم الأخلاق. ورضعت من النبل والشهامة إلى درجة الثمالة تريد اليوم لأن يكون لها حظّ ونصيب مع صادق محترم. لا تهمها ولايته بقدر ما تهمها نيته الصافية في الإرتباط.

وفاء في ال35من عمرها، لم يسبق لها الزواج، سمراء ذات جمال عربي. أنيقة وجميلة جدا، ملمة بالبيت وتدير شؤونه بكل حنكة وتدبّر.

تريد صاحبة أول إعلان لنا في هذا الركن أن يجمعها النصيب مع إنسان قادر على المسؤولية. لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز50سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وتعد بالإحترام والحنوّ.

الرقم السري :

136263

بنت الأسود معها السعادة تسود مع من يريدها

من وهران، أعلنت أسماء عن حبها وتعلقها الشديد بالجريدة وإرتأت أن تكون هذه الأخيرة فأل الخير عليها. حتى تعثر على الشريك الذي تبني معه حياتها على ظلّ الوفاء والإحترام. أسماء شابة في ال29من عمرها، عزباء. محترمة، وسليلة أسرة شريفة ومحترمة. ماكثة في البيت، وتحيا بين أهلها معززة ومكرمة.

تريد أسماء أن يكون لها حظ مع أحد من أبناء الغرب، سنه لا يتجاوز ال42من عمره. تحيا معه على الحلوة والمرة، حبذا لو يكون من سيهتم لأمر أسماء أعزبا. وإلا فهي تقبل الإرتباط بمطلق أو أرمل بدون أولاد تسعده ويسعدها.

طالع أيضا :

الرقم السري :

136096

إبن المديّة يريدها موظفة في التعليم أو الصحة

من المدية عروس المدن، أبى أحد أبنائها إلا لأن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة العمر للظفر بفتاة أحلامه. شاب في الـ 47 من عمره، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، بشوش وطيب وطويل القامة.

يريد أن يكون صاحب إعلاننا هذا ذو فرصة ليكون مع إمرأة صادقة صالحة من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى38سنة، كما يريدها موظفة في سلك الصحة أو التعليم، شرطه أن تكون عزباء، كما يقبلها أرملة بدون أولاد.

طالع أيضا :