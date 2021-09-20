من يريد الظفر بزوجة رقيقة متألقة

من مدينة الجسور المعلقة ، خاطبتنا صبرينة ذات ال36ربيعا، معربة عن إمتنانها لركن مكن العديد من الرجال والنساء من العثور على شريك للحياة. صبرينة، عزباء، خمرية البشرة وطويلة القامة، على قدر من الجمال والشطارة.

تريد صبرينة أن يكلّل إنتظارها وصبرها بإرتدائها الثوب الأبيض مع شهم يؤمن بها وبأخلاقها ، رجل صادق من الشرق أو إحدى مناطق الوسط ، رجل سنه من 36إلى 45سنة، تريده أعزبا ، كما تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد.عملة صبرينة الوفاء والجدية.

الرقم السري : 135602

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