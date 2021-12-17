تتعب الواحدة منهن وهي تؤمّن مستقبلها وتحقق كيانها، متفائلة جدا كل من تطرق أبواب الاثير. وهي تربو الحلال والمودة ولا شيء غير الحلال. كنا لكل واحدة منهن العون والسند ونحن نسعى دائما لتقديم الأفضل والأحسن من خدماتنا.

الرقم السري :

136165

من يزرع المودة في قلبي أجعله رفيقا لدربي

من مدينة الورود البليدة. تواصلت معنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها. كما يكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا الأول في هذا المقام تبلغ من العمر42ربيعا، وهي موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. لم يسبق لها الزواج، طيبة ، بشوشة محبة للناس، خيرة وطموحة ولا تبتغي سوى الطيب من الحياة.

تريد إبنة مدينة الورود أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدّرها، من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتجاوز 50سنة، أكثر ما تتمناه أن يكون أرمل بأبناء تكون لهم نعم الأمّ. وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

136166

موظفة في قطاع الصحة ستدخل في قلبك الفرحة

خطواتها كانت على رحب الصبر والإجتهاد إلى أن حققت ما تريده من طموح وهو أن تكون إطار في قطاع الصحة. دوّنت بالإجتهاد اسمها أحبها الجميع، وهي تريد أن تمنح حبها لمن يصونها ويقدرها. إنسانة طيبة حنون أرادت الحلال فاتّصلت بنا ووثقت فينا.

عاصمية في ال39من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان. تبتغي تحصيل الحلال والمودة مع إنسان طيب وصادق، يكون من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتجاوز50سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطها أن يكون موظفا مستقرا. ولديه سكن خاص، وتعد أنها ستكون له السند والمعين.

الرقم السري :

136167

من يقبل بأنثى تشرّفه وتكون عزوته؟

من الجميل أن تحسّ الأنثى أنها تحصل وتحصد من النجاح الذي لطالما تاقت إليه وأرادته خطوة بعد خطوة بمباركة من الأهل وخاصة الوالدين الذين يلفان كل خطواتها بالحب والإحتواء ما زاد من شغف صاحبة ثالث محطة لنا في هذا الركن شغفي والتي تريد الإرتباط على سنة الله ورسوله.

هي أيضا شابة عاصمية في ال32من عمرها، لم يسبق لها الزواج، جميلة ومحترمة. سليلة أسرة طيبة وقفت إلى جانبها إلى أن نالت شهادة جامعية. أهلتها لتبوأ منصب مرموق في مؤسسة تحسب لها ألف حساب، نظرا لكفاءتها..

تتمنى صاحبة إعلاننا أن يجمعها النصيب في الحلال مع رجل صالح صادق، لا تشترط فيه سوى أن يكون محترما ومتفهما. من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى45سنة، تريده أعزبا. كما تقبله مطلقا بدون أولاد، أكثر ما تشترطه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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