من يسكن قلبها وأيضا حياتها ويكون الفائز بجوارها

عاصمية في العقد الرابع من عمرها، لم تنهل من العلم الكثير، لكنها مثقفة وتتمتع بخبرة كبيرة في الحياة، ماكثة بالبيت وسيدة راقية من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، عازبة لم يسبق لها الزواج، وتبدو أقل من سنها بكثير، توسمت خيرا في هذه الصفحة، ما جعلها تتواصل معنا بحثا عن فارس الأحلام الذي يحقق لها الوئام.

صاحبة إعلاننا الأول في هذه المحطة تتمنى العثور عن زوج صالح، يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه يكون أقل من 60 سنة، لا يهما إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد تسعد أن تكون لهم أما، شرطها أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135780

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