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آدم وحواء

من يطرق البيوت من أبوابها ويفوز بهذه اللؤلؤة الرائعة

بقلم النهار أونلاين
من يطرق البيوت من أبوابها ويفوز بهذه اللؤلؤة الرائعة
اللؤلؤة الرائعة
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من ولاية بومرداس، نقدم لكم عرضا متميز بتميز صاحبته، هي شابة رائعة بكل المقاييس، تبلغ من العمر 42 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، مقبول الشكل جدا وطويلة القامة، يخال لكل من يراها أنها من الزمن الجميل بفضل أخلاقها التي جبلت عليها وأصولها الطيبة.

ترغب في الظفر بزوج صالح محترم، يكون لها سندا وعونا، فتكون له قوة وعضدا. تقبله من أي ولاية، سنه من 45الى55سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد تكون لهم نعم الأم، وأكثر ما تتمناه أن يكون له مصدر رزق وسكن خاص تحيا وإياه فيه تحت لواء السعادة والرخاء.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802

الرقم السري:

135710

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